Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Seattle Area v Tata Consultancy Services sa pohybuje od $95.3K za year pre C1 do $87.3K za year pre C4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $106K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$95.3K
$92.8K
$0
$2.5K
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$98.3K
$96.3K
$0
$2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
