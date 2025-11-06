Adresár spoločností
Tata Consultancy Services
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Softvérový inžinier Platy v Chennai Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Chennai Metropolitan Area v Tata Consultancy Services sa pohybuje od ₹402K za year pre C1Y do ₹1.49M za year pre C5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Chennai Metropolitan Area dosahuje ₹797K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Začiatočnícka úroveň)
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
Assistant Engineer
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
IT Analyst
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
Assistant Consultant
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Zobraziť 4 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Systémový inžinier

Webový vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,990,308. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Softvérový inžinier in Chennai Metropolitan Area je ₹796,948.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Tata Consultancy Services

Súvisiace spoločnosti

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje