Projektový manažér odmeňovanie in India v Tata Consultancy Services sa pohybuje od ₹1.3M za year pre C3A do ₹3.35M za year pre C4. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.99M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹1.3M
₹1.28M
₹0
₹15.3K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Tata Consultancy Services in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,346,140. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Projektový manažér in India je ₹1,987,037.

