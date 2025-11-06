Adresár spoločností
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Produktový dizajnér Platy v New York City Area

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in New York City Area v Tata Consultancy Services dosahuje $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Celkom za rok
$120K
Úroveň
C4
Základný plat
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

UX dizajnér

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Tata Consultancy Services in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $200,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Produktový dizajnér in New York City Area je $120,000.

