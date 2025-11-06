Manažérsky konzultant odmeňovanie in Greater Bengaluru v Tata Consultancy Services dosahuje ₹2.39M za year pre C3A. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.56M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.39M
₹2.25M
₹0
₹142K
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)