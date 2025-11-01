Adresár spoločností
Priemerné Manažér dátovej vedy celkové odmeňovanie in India v Tata Consultancy Services sa pohybuje od ₹4.08M do ₹5.56M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

₹4.36M - ₹5.27M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v Tata Consultancy Services in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,561,524. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Manažér dátovej vedy in India je ₹4,075,255.

