Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Obchodný rozvoj Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

CA$141K - CA$164K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Tata Consultancy Services in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$182,311. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Obchodný rozvoj in Canada je CA$130,222.

