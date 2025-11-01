Adresár spoločností
Tata Consultancy Services
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Aktuár

  • Všetky platy Aktuár

Tata Consultancy Services Aktuár Platy

Priemerné Aktuár celkové odmeňovanie in Ireland v Tata Consultancy Services sa pohybuje od €33.6K do €46.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tata Consultancy Services. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

€36K - €42.4K
Ireland
Bežný rozsah
Možný rozsah
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Aktuár príspevkovs v spoločnosti Tata Consultancy Services na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tata Consultancy Services podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Aktuár ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Aktuár v Tata Consultancy Services in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €46,748. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tata Consultancy Services pre pozíciu Aktuár in Ireland je €33,562.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Tata Consultancy Services

Súvisiace spoločnosti

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje