Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Ukraine v Tango dosahuje UAH 4.01M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tango. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Celkom za rok
UAH 4.01M
Úroveň
hidden
Základný plat
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Najnovšie odoslané platy
Unlock by Adding Your Salary!

Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tango podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Tango in Ukraine predstavuje ročnú celkovú odmenu UAH 6,209,528. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tango pre pozíciu Softvérový inžinier in Ukraine je UAH 3,920,156.

