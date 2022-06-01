Adresár spoločností
Symphony Technology Group
Symphony Technology Group Platy

Platy Symphony Technology Group sa pohybujú od $39,513 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $54,879 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Symphony Technology Group. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Softvérový inžinier
Median $39.5K
Produktový manažér
$54.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Symphony Technology Group predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $54,879. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Symphony Technology Group je $47,196.

