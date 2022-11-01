Adresár Spoločností
Syfe
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Syfe Platy

Platový rozsah Syfe sa pohybuje od $35,914 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $79,744 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Syfe. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $35.9K
Produktový dizajnér
$79.7K
Projektový manažér
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Syfe je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $79,744. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Syfe je $52,925.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Syfe

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Databricks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje