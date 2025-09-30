Adresár spoločností
Swvl
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Swvl Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Egypt v Swvl dosahuje EGP 944K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swvl. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Celkom za rok
EGP 944K
Úroveň
L4
Základný plat
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Swvl?

EGP 7.87M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Swvl in Egypt predstavuje ročnú celkovú odmenu EGP 1,203,451. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swvl pre pozíciu Softvérový inžinier in Egypt je EGP 944,237.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Swvl

Súvisiace spoločnosti

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje