Swisscom
Swisscom Full-Stack softvérový inžinier Platy

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Switzerland v Swisscom dosahuje CHF 124K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Switzerland dosahuje CHF 114K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swisscom. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Swisscom in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 185,693. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swisscom pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Switzerland je CHF 124,669.

