Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Switzerland v Swisscom dosahuje CHF 124K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Switzerland dosahuje CHF 114K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swisscom. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
