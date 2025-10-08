DevOps inžinier odmeňovanie in Netherlands v Swisscom sa pohybuje od €56.5K za year pre Software Engineer do €79.8K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Netherlands dosahuje €63.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swisscom. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
