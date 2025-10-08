Adresár spoločností
Swisscom
Swisscom DevOps inžinier Platy v Netherlands

DevOps inžinier odmeňovanie in Netherlands v Swisscom sa pohybuje od €56.5K za year pre Software Engineer do €79.8K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Netherlands dosahuje €63.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swisscom. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu DevOps inžinier v Swisscom in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €89,577. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swisscom pre pozíciu DevOps inžinier in Netherlands je €58,929.

