Swiggy Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in India v Swiggy sa pohybuje od ₹691K do ₹942K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemerná celková odmena

₹739K - ₹894K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹691K₹739K₹894K₹942K
Bežný rozsah
Možný rozsah

₹13.94M

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Swiggy in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹942,443. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swiggy pre pozíciu Predaj in India je ₹690,583.

Ďalšie zdroje