Mediánový Manažér programov kompenzačný balík in India v Swiggy dosahuje ₹3.02M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹3.02M
Úroveň
L7
Základný plat
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Swiggy?

₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér programov v Swiggy in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹9,342,937. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swiggy pre pozíciu Manažér programov in India je ₹3,112,433.

Ďalšie zdroje