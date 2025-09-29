Produktový manažér odmeňovanie in India v Swiggy sa pohybuje od ₹4M za year pre L6 do ₹10.93M za year pre L11. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹8.37M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
