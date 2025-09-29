Adresár spoločností
Swiggy
Swiggy Manažér produktového dizajnu Platy

Manažér produktového dizajnu odmeňovanie in India v Swiggy dosahuje ₹7.26M za year pre L9. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemerná celková odmena

₹5.72M - ₹6.79M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér produktového dizajnu v Swiggy in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,257,263. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swiggy pre pozíciu Manažér produktového dizajnu in India je ₹5,284,547.

Ďalšie zdroje