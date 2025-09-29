Adresár spoločností
  Platy
  Dátový vedec

  Všetky platy Dátový vedec

Swiggy Dátový vedec Platy

Dátový vedec odmeňovanie in India v Swiggy sa pohybuje od ₹1.94M za year do ₹9.53M. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.44M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciu
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Data Scientist II
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciu

Najnovšie odoslané platy
Pridať plat

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údaje

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Swiggy şirketindeki in India Dátový vedec pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,531,298 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Swiggy şirketinde Dátový vedec rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,360,706 tutarındadır.

