Obchodný analytik odmeňovanie in India v Swiggy sa pohybuje od ₹1.42M za year pre L6 do ₹6.17M za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.67M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swiggy. Posledná aktualizácia: 9/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Swiggy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
