  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Swift Navigation Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United States v Swift Navigation dosahuje $183K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swift Navigation. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Celkom za rok
$183K
Úroveň
L6
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Swift Navigation?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Swift Navigation in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $222,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swift Navigation pre pozíciu Produktový manažér in United States je $170,000.

