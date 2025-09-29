Adresár spoločností
Swayable
Swayable Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v Swayable dosahuje $225K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swayable. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Celkom za rok
$225K
Úroveň
Engineering Manager
Základný plat
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Swayable?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér softvérového inžinierstva at Swayable in United States sits at a yearly total compensation of $231,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swayable for the Manažér softvérového inžinierstva role in United States is $225,000.

Ďalšie zdroje