Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Sumeru sa pohybuje od ₹510K do ₹725K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sumeru. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$6.6K - $7.5K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$5.8K$6.6K$7.5K$8.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Sumeru?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Sumeru in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹725,387. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sumeru pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹510,230.

