StreamNative
StreamNative Platy

Platy StreamNative sa pohybujú od $70,350 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $452,250 pre Predaj na hornej hranici.

Produktový manažér
Median $200K
Marketing
$70.4K
Predaj
$452K

Softvérový inžinier
$226K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v StreamNative predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $452,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v StreamNative je $212,827.

