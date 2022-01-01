Adresár spoločností
Strategy by PwC
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Strategy by PwC Platy

Platy Strategy by PwC sa pohybujú od $20,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $333,858 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Strategy by PwC. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Manažérsky konzultant
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Účtovník
$77.6K
Obchodný analytik
$65.6K

Dátový vedec
$70.4K
Produktový dizajnér
$118K
Produktový manažér
$318K
Projektový manažér
$216K
Softvérový inžinier
$20K
Architekt riešení
$91.8K
Rizikový kapitalista
$254K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Strategy by PwC predstavuje Manažérsky konzultant at the Principal level s ročnou celkovou odmenou $333,858. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Strategy by PwC je $164,375.

