Adresár Spoločností
Stratasys
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Stratasys Platy

Platový rozsah Stratasys sa pohybuje od $54,270 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojný inžinier na spodnom konci do $224,661 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stratasys. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $81.5K
Dátový analytik
$64.7K
Strojný inžinier
$54.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Produktový dizajnér
$132K
Produktový manažér
$225K
Technický manažér programu
$201K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Stratasys, ir Produktový manažér at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $224,661. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Stratasys, ir $106,584.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Stratasys

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Square
  • Google
  • Dropbox
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje