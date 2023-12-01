Adresár Spoločností
Strapi
Strapi Platy

Platový rozsah Strapi sa pohybuje od $47,923 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $80,685 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Strapi. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Produktový manažér
$47.9K
Softvérový inžinier
$80.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$63.7K

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Najvyššie platená pozícia nahlásená v Strapi je Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $80,685. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Strapi je $63,700.

