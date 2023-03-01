Adresár Spoločností
Straive
Straive Platy

Platový rozsah Straive sa pohybuje od $3,354 v celkovej kompenzácii ročne pre Administratívny asistent na spodnom konci do $61,519 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Straive. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Administratívny asistent
$3.4K
Copywriter
$5K
Dátový vedec
$12K

Produktový manažér
$61.5K
Softvérový inžinier
$7.3K
Architekt riešení
$46.8K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Straive je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $61,519. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Straive je $9,612.

Ďalšie zdroje