STR Platy

Platy STR sa pohybujú od $143,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $205,774 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov STR. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $145K

Výskumný vedec

Dátový vedec
Median $160K
Strojný inžinier
Median $143K

Projektový manažér
$206K
Architekt riešení
$196K

Cloud Security Architect

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v STR predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $205,774. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v STR je $160,000.

