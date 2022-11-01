Adresár spoločností
Stout
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Stout Platy

Platy Stout sa pohybujú od $55,162 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažérsky konzultant na spodnej hranici až po $130,650 pre Investičný bankár na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stout. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obchodný analytik
$68.7K
Investičný bankár
$131K
Manažérsky konzultant
$55.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Stout predstavuje Investičný bankár at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $130,650. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Stout je $68,655.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Stout

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tesla
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje