Adresár spoločností
Storyblocks
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Storyblocks Platy

Platy Storyblocks sa pohybujú od $145,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $216,791 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Storyblocks. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $145K
Manažér dátovej vedy
$215K
Dátový vedec
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Produktový dizajnér
$161K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Storyblocks predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $216,791. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Storyblocks je $187,882.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Storyblocks

Súvisiace spoločnosti

  • Zumper
  • Dictionary.com
  • The Athletic
  • Medium
  • Axios
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje