STORD Platy

Platy STORD sa pohybujú od $134,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $271,350 pre Šéf štábu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov STORD. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Softvérový inžinier
Median $167K

Full-Stack softvérový inžinier

Šéf štábu
$271K
Dátový vedec
$164K

Produktový manažér
$202K
Manažér technických programov
$134K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti STORD podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v STORD predstavuje Šéf štábu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $271,350. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v STORD je $167,000.

