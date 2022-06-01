Adresár spoločností
StoneX Group
StoneX Group Platy

Platy StoneX Group sa pohybujú od $29,711 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $208,950 pre Marketingové operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov StoneX Group. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Softvérový inžinier
Median $142K

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
$52.3K
Obchodný analytik
$41.6K

Dátový vedec
$29.7K
Marketingové operácie
$209K
Produktový dizajnér
$58.3K
Produktový manažér
$206K
Predaj
$139K
Manažér softvérového inžinierstva
$196K
Architekt riešení
$119K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v StoneX Group predstavuje Marketingové operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $208,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v StoneX Group je $128,972.

