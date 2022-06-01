Adresár spoločností
Stoneridge
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Stoneridge Platy

Platy Stoneridge sa pohybujú od $8,955 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $66,317 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stoneridge. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $29.4K
Strojný inžinier
$66.3K
Produktový dizajnér
$9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Stoneridge predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $66,317. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Stoneridge je $29,428.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Stoneridge

Súvisiace spoločnosti

  • Wistron
  • HireRight
  • Apollo Global Management
  • AgileThought
  • Freshworks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje