Stockbit Platy

Platy Stockbit sa pohybujú od $12,882 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $25,835 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stockbit. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Softvérový inžinier
Median $17K
Dátový vedec
$12.9K
Marketing
$20.1K

Produktový manažér
$25.8K
Najlepšie platenú pozíciu v Stockbit predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $25,835. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Stockbit je $18,570.

