Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Spain v Stenn dosahuje €137K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Stenn. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Celkom za rok
€137K
Úroveň
M5
Základný plat
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
18 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Stenn in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €164,124. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Stenn pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Spain je €136,677.

