Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Platy

Platový rozsah Stanley Black & Decker sa pohybuje od $40,603 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $433,508 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stanley Black & Decker. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Strojný inžinier
Median $95K
Softvérový inžinier
Median $112K
Produktový manažér
Median $134K

Hardvérový inžinier
Median $89K
Obchodný analytik
$104K
Rozvoj obchodu
$236K
Dátový analytik
$42.6K
Manažér dátovej vedy
$213K
Dátový vedec
Median $150K
Finančný analytik
$89.1K
Grafický dizajnér
$146K
Ľudské zdroje
$61.2K
Marketing
Median $140K
Produktový dizajnér
$80.4K
Manažér programu
$434K
Projektový manažér
$40.6K
Predaj
$152K
Manažér softvérového inžinierstva
$164K
Architekt riešení
$60.3K
Technický manažér programu
$141K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

