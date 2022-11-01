Adresár Spoločností
Standard Chartered
Standard Chartered Platy

Platový rozsah Standard Chartered sa pohybuje od $16,994 v celkovej kompenzácii ročne pre Firemný rozvoj na spodnom konci do $502,500 pre Investičný bankár na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $52.5K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $42.7K

Technický manažér programu
Median $150K
Účtovník
$204K
Obchodný analytik
$26.4K
Firemný rozvoj
$17K
Dátový analytik
$20K
Dátový vedec
$43.9K
Finančný analytik
$17.1K
Informatik (IT)
$39.4K
Investičný bankár
$503K
Manažérsky konzultant
$57.1K
Produktový dizajnér
$69.1K
Manažér programu
$60K
Projektový manažér
$43.1K
Predaj
$56.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$18K
Architekt riešení
$43.3K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Standard Chartered je Investičný bankár at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $502,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Standard Chartered je $43,225.

