SSP Pvt
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    SSP Pvt Ltd is a global leader in delivering custom turnkey projects for the Dairy, Food, and Beverage industries, specializing in innovative and sustainable solutions for clients around the world.

    sspindia.com
    Webstránka
    1977
    Rok založenia
    330
    Počet zamestnancov
    $50M-$100M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

