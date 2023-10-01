Adresár spoločností
SR2
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

SR2 Platy

Mediánový plat SR2 je $129,777 pre Predaj . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SR2. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Predaj
$130K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SR2 predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $129,777. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SR2 je $129,777.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SR2

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Google
  • Facebook
  • Dropbox
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sr2/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.