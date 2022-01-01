Adresár spoločností
Squire Platy

Mediánový plat Squire je $100,000 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Squire. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Softvérový inžinier
Median $100K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Squire podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Squire predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $100,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Squire je $100,000.

Ďalšie zdroje

