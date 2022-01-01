Adresár spoločností
Squarespace Platy

Platy Squarespace sa pohybujú od $59,900 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $478,333 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Squarespace. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Softvérový inžinier
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktový manažér
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Produktový dizajnér
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Dátový vedec
L3 $155K
L4 $200K
Dátový analytik
Median $135K
Finančný analytik
Median $190K
Marketing
Median $164K
Recruiter
Median $150K
UX výskumník
Median $151K
Administratívny asistent
$79.6K
Manažér obchodných operácií
$274K
Business analytik
$118K
Zákaznícky servis
Median $59.9K
Manažér dátovej vedy
$224K
Ľudské zdroje
$141K
IT špecialista
$191K
Technický programový manažér
Median $202K
Harmonogram Vestingu

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Squarespace podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (30.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (30.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Squarespace predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the L7 level s ročnou celkovou odmenou $478,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Squarespace je $195,822.

