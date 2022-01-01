Squarespace Platy

Platy Squarespace sa pohybujú od $59,900 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $478,333 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Squarespace. Posledná aktualizácia: 11/30/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
V spoločnosti Squarespace podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (30.00% ročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (30.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Squarespace podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
