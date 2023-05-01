Adresár spoločností
SpotHopper
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti SpotHopper, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    SpotHopper is a top restaurant marketing company that has assisted thousands of restaurants in over 50 markets to increase revenue from online marketing while reducing costs and saving time.

    spothopperapp.com
    Webstránka
    2015
    Rok založenia
    318
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SpotHopper

    Súvisiace spoločnosti

    • Microsoft
    • Google
    • Dropbox
    • Netflix
    • SoFi
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje