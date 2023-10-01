Spokeo Platy

Adresár spoločností
Platy Spokeo sa pohybujú od $148,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $228,850 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Spokeo. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $149K
Dátový vedec
$157K
Marketing
$163K

Produktový manažér
$229K
Často kladené otázky

