Splitit
Splitit Platy

Platy Splitit sa pohybujú od $111,401 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $392,000 pre Predaj na hornej hranici.

$160K

Produktový manažér
$121K
Predaj
$392K
Softvérový inžinier
$111K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


