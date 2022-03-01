Adresár spoločností
Split Software
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Split Software Platy

Platy Split Software sa pohybujú od $78,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $208,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Split Software. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $208K
Dátový analytik
$81.6K
Ľudské zdroje
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Architekt riešení
$174K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Найвищеоплачувана позиція в Split Software - це Softvérový inžinier з річною загальною компенсацією $208,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Split Software складає $127,863.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Split Software

Súvisiace spoločnosti

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje