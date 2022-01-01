Splice Platy

Adresár spoločností
Platy Splice sa pohybujú od $124,375 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $251,250 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Splice. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $139K
Produktový manažér
Median $160K
Obchodný rozvoj
$251K

Finančný analytik
$124K
Marketing
$235K
Produktový dizajnér
$220K
Často kladené otázky

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Splice je Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $251,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Splice je $190,072.

