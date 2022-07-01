Adresár spoločností
Splash Financial
Splash Financial Platy

Platy Splash Financial sa pohybujú od $180,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $240,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Splash Financial. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $240K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $180K
Informačný technológ (IT)
$221K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Splash Financial predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $240,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Splash Financial je $221,100.

