Adresár spoločností
Spirent Communications
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Spirent Communications Platy

Platy Spirent Communications sa pohybujú od $87,063 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $201,000 pre Predajný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Spirent Communications. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $135K

Sieťový inžinier

Marketingové operácie
$87.1K
Produktový manažér
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Predajný inžinier
$201K
Manažér softvérového inžinierstva
$164K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Die bestbezahlte Position bei Spirent Communications ist Predajný inžinier at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Spirent Communications beträgt $152,471.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Spirent Communications

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje