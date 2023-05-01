Adresár spoločností
Spire Global
Spire Global Platy

Platy Spire Global sa pohybujú od $94,186 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $166,165 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Spire Global. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Riadiaci inžinier
$108K
Softvérový inžinier
$94.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$143K

Manažér technických programov
$166K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Spire Global predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $166,165. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Spire Global je $125,494.

